Кредит от МВФ может не получить Украина. Фото: Цензор.НЕТ

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Кредит от МВФ, который Украина должна была получить до конца года, может оказаться под угрозой из-за задержки ликвидации Государственной фискальной службы (ГФС). Власти не успеют ликвидировать ГФС до конца года.

К концу года возможно ликвидировать только налоговую милицию. Об этом в интервью «LIGA.net» заявил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко.

Налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС — будут сложности, — отметил Солодченко.

По его словам, для ликвидации ГФС нужно время, потому что это правопреемница многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов. Он пояснил, что в фискальной службе есть немало людей, которые находятся в отпусках по уходу за ребенком.

Кроме того, есть имущество, которое надо передавать, в частности на оккупированных территориях. Возникает и вопрос передачи оружия, конфиската.

Он отметил, что сейчас в ГФС работает около 5 тыс. человек, которых после ликвидации уволят.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ликвидирует Государственную фискальную службу (ГФС) до конца этого года. По его словам, прекращение работы ГФС является одним из условий для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

Кроме того, во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в сентябре, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By, поэтому все запланированные на 2020 год транши МВФ будут получены до конца текущего года.