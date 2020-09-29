Кредит від МВФ може не отримати Україна. Фото: Цензор.НЕТ

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Кредит від МВФ, який Україна повинна була отримати до кінця року, може виявитися під загрозою через затримку ліквідації Державної фіскальної служби (ДФС). Влада може не встигнути ліквідувати ДФС до кінця року.

До кінця року є можливість ліквідувати тільки податкову міліцію. Про це в інтерв’ю «LIGA.net» заявив виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко.

Податкову міліцію до кінця року ліквідувати можливо. Всю ДФС — будуть складнощі, — зазначив Солодченко.

За його словами, для ліквідації ДФС потрібен час, тому що це правонаступниця багатьох великих структур, наприклад, Міністерства доходів і зборів. Він пояснив, що у фіскальній службі є чимало людей, які перебувають у відпустках з догляду за дитиною.

Окрім того, є майно, яке треба передавати, зокрема на окупованих територіях. Виникає і питання передачі зброї, конфіскату.

Він зазначив, що наразі в ДФС працюють близько 5 тис. осіб, яких після ліквідації звільнять.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця цього року. За його словами, припинення роботи ДФС є однією з умов для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

Окрім того, під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики міністр фінансів України Сергій Марченко заявив у вересні, що Україна виконує всі взяті на себе зобов’язання в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-By, тому всі заплановані на 2020 рік транші МВФ будуть отримані до кінця поточного року.