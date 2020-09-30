Авиакатастрофа Ан-26. Фото: Вгороде

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Ракурс

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом произошла не из-за отказа левого двигателя, как сообщалось ранее. В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что на данный момент обстоятельства падения устанавливаются.

Техническое расследование проводит главна инспекция Министерства обороны. Об этом заявил глава Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский.

Он отметил, что сейчас достоверно известно только то, что во время падения произошло снижение давления индикатора крутящего элемента.

Напомним, ранее мы сообщали, что авиакатастрофа под Харьковом, которая произошла вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева, унесла жизни по меньшей мере 26 человек. Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование этого инцидента и рассматривает четыре версии причин катастрофы.