Авіакатастрофа під Харковом. Фото: Вгороде

https://racurs.ua/ua/n144494-livyy-dvygun-an-26-buv-spravnyy-dbr.html

Ракурс

Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом сталася не через відмову лівого двигуна, як повідомлялося раніше. У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють, що обставини падіння встановлюються.

Технічне розслідування проводить головна інспекція Міністерства оборони. Про це заявив глава Головного слідчого управління ДБР Максим Борчаковський.

Він зазначив, що наразі достеменно відомо тільки те, що під час падіння відбулося зниження тиску індикатора крутного елемента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авіакатастрофа під Харковом, яка сталася увечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва, забрала життя щонайменше 26 осіб. Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування цього інциденту і розглядає чотири версії причин катастрофи.