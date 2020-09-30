США помогут Греции отразить намерение России захватить Православную церковь

Помпео в Греции. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n144499-ssha-pomogut-grecii-otrazit-namerenie-rossii-zahvatit-pravoslavnuu-cerkov.html

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США решили протянуть руку помощи Греции в борьбе с попытками России захватить Православную церковь. Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили, как можно противостоять России в регионе.

Помпео заявил, что Россия негативно влияет на Грецию и распространяет дезинформацию о пандемии, а также планирует захватить Православную церковь. Об этом он заявил во время пресс-конференции на острове Крит, передает «Голос Америки».

Госсекретарь прибыл в Грецию с двухдневным визитом во время усиления напряжения в регионе из-за споров с поставками энергоресурсов. Американский дипломат подчеркнул, что «Газпром» не может диктовать правила свободному энергетическому рынку.

Также Помпео призвал Грецию и Турцию продолжить переговоры и как можно скорее урегулировать спор в отношении морских границ в Средиземноморье. Обе страны предварительно согласились возобновить мирный процесс по согласованию морских границ, впрочем, конкретной даты не назвали.

Помпео не обошел и тему военной агрессии РФ, и напомнил, что Россия продолжает дестабилизировать Ливию, где США призывают вывести все иностранные военные силы и поддержать военную деэскалацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация не уважает суверенитет других государств. Пренебрежение Москвы к территориальной целостности других стран привело к оккупации российскими войсками в 2008 году грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и аннексии украинского Крыма в 2014 году.