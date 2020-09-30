США допоможуть Греції відбити намір Росії захопити Православну церкву

Помпео у Греції. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n144499-ssha-dopomojut-greciyi-vidbyty-namir-rosiyi-zahopyty-pravoslavnu-cerkvu.html

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США вирішили протягнути руку допомоги Греції у боротьбі зі спробами Росії захопити Православну церкву. Держсекретар США Майк Помпео та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс обговорили, як можна протистояти Росії у регіоні.

Помпео заявив, що Росія шкідливо впливає на Грецію та поширює дезінформацію про пандемію, а також планує захопити Православну церкву. Про це він заявив під час прес-конференції на острові Кріт, передає «Голос Америки».

Держсекретар прибув до Греції з дводенним візитом під час посилення напруження у регіоні через суперечки щодо постачання енергоресурсів. Американський дипломат наголосив, що «Газпром» не може диктувати правила вільному енергетичного ринку.

Також Помпео закликав Грецію і Туреччину продовжити переговори, і якомога швидше врегулювати суперечку щодо морських кордонів у Середземномор’ї. Обидві країни попередньо погодились відновити мирний процес щодо узгодження морських кордонів, втім, конкретної дати не назвали.

Помпео не оминув і тему військової агресії РФ, і нагадав, що Росія продовжує дестабілізувати Лівію, де США закликають вивести всі іноземні військові сили і підтримати військову деескалацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держсекретар США Майк Помпео вважає, що Російська Федерація не поважає суверенітети інших держав. Зневага Москви до територіальної цілісності інших країн призвела до окупації російськими військами у 2008 році грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії та анексії українського Криму у 2014 році.