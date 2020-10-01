Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Ракурс

Коронавирус в Киеве набирает обороты. За минувшие сутки, 30 сентября, в столице зарегистрировали 377 новых больных COVID-19.

Среди новых инфицированных — 16 медиков и 39 детей. В больницы госпитализировали 45 пациентов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За последние сутки заболели:

190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;

22 девочки от 1 до 17 лет;

17 мальчиков от 1 до 16 лет.

Всего в Киеве уже 23 тыс. 155 больных коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в:

Деснянском районе — 57;

Днепровском — 52;

Дарницком — 46.

30 сентября COVID-19 унес жизни 10 киевлян. За весь период пандемии от болезни умер 391 пациент.

В то же время выздоровел за минувшие сутки 231 человек. В целом вылечиться от коронавируса смогли 6 тыс. 941 киевлянин.

Как писал «Ракурс», в Украине за минувшие сутки зафиксировали очередной коронавирусный рекорд. 30 сентября инфицирование подтвердили у 4 тыс. 69 человек. Это самое большое количество больных за сутки за весь период пандемии.