Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Ракурс

Коронавірус у Києві набирає оберти. За попередню добу, 30 вересня, у столиці зареєстрували 377 нових хворих на COVID-19.

Серед нових інфікованих — 16 медиків та 39 дітей. До лікарень госпіталізували 45 пацієнтів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За останню добу захворіли:

190 жінок віком від 18 до 88 років;

148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;

22 дівчинки від 1 до 17 років;

17 хлопчиків від 1 до 16 років.

Загалом у Києві вже 23 тис. 155 хворих на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили у:

Деснянському районі — 57;

Дніпровському — 52;

Дарницькому — 46.

30 вересня COVID-19 забрав життя 10 киян. За весь період пандемії від хвороби помер 391 пацієнт.

Водночас одужала за минулу добу 231 особа. Загалом вилікуватись від коронавірусу змогли 6 тис. 941 киянин.

Як писав «Ракурс», в Україні за минулу добу зафіксували черговий коронавірусний рекорд. 30 вересня інфікування підтвердили у 4 тис. 69 осіб. Це найбільша кількість хворих на добу за весь період пандемії.