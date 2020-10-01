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Ракурс
Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

Майже 400 нових хворих на COVID-19 у Києві — статистика по районам (КАРТА)

1 жов 2020, 11:25
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Коронавірус у Києві набирає оберти. За попередню добу, 30 вересня, у столиці зареєстрували 377 нових хворих на COVID-19.

Серед нових інфікованих — 16 медиків та 39 дітей. До лікарень госпіталізували 45 пацієнтів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За останню добу захворіли:

  • 190 жінок віком від 18 до 88 років;
  • 148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;
  • 22 дівчинки від 1 до 17 років;
  • 17 хлопчиків від 1 до 16 років.

Загалом у Києві вже 23 тис. 155 хворих на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили у:

  • Деснянському районі — 57;
  • Дніпровському — 52;
  • Дарницькому — 46.

Коронавірус у Києві. Карта: КМДА

30 вересня COVID-19 забрав життя 10 киян. За весь період пандемії від хвороби помер 391 пацієнт.


Водночас одужала за минулу добу 231 особа. Загалом вилікуватись від коронавірусу змогли 6 тис. 941 киянин.

Як писав «Ракурс», в Україні за минулу добу зафіксували черговий коронавірусний рекорд. 30 вересня інфікування підтвердили у 4 тис. 69 осіб. Це найбільша кількість хворих на добу за весь період пандемії.


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