Дело о поджоге «Теслы» экс-главы Офиса президента сдвинулось с места — полиция

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«Серьезные наработки» появились у полиции в рамках расследования дела о поджоге электрокара «Тесла» бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана в ночь на 11 августа на автостоянке в Киеве. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Идет следствие, — сообщил Клименко в интервью «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос журналиста, смог бы он раскрыть подробности о поджоге авто, Клименко пояснил, что пока нет.

Следствие продолжается и у нас есть достаточно серьезные наработки… Результат расскажет следователь по окончании следствия, — добавил правоохранитель.

Напомним, в Днепровском районе Киева в ночь на 11 августа неизвестный поджег автомобиль Андрея Богдана. В поджоге «Теслы» бывший глава офиса Зеленского обвиняет действующую власть.

Богдан рассказал, что его задекларированный автомобиль Tesla S сожгли дотла, однако он не воспринял это «близко к сердцу» и настроен найти злоумышленников.