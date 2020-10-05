Справа про підпал “Тесли” екс-глави Офісу президента зрушила з місця — поліція

https://racurs.ua/ua/n144692-sprava-pro-pidpal-tesly-eks-glavy-ofisu-prezydenta-zrushyla-z-miscya-policiya.html

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«Серйозні напрацювання» з’явилися у поліції в рамках розслідування справи про підпал електрокара «Тесла» колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана, котрий згорів у ніч на 11 серпня на автостоянці в Києві. Про це заявив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

Наразі триває слідство, — Клименко повідомив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Відповідаючи на запитання журналіста, чи зміг би він розкрити подробиці підпалу автомобіля, Клименко пояснив, що поки що ні.

У нас є досить серйозні напрацювання… Результат розповість слідчий по закінченню слідства, — додав правоохоронець.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва в ніч на 11 серпня невідомий підпалив автомобіль Андрія Богдана. У підпалі «Тесли» колишній глава офісу Зеленського звинувачує чинну владу.

Богдан розповів, що його задекларований автомобіль Tesla S спалили вщент, однак він не сприйняв це «близько до серця» та налаштований знайти зловмисників.