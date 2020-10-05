Зеленский об успехе «Дії» — Еще год назад люди крутили пальцем у виска

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Ракурс

Владимир Зеленский 5 октября выступил на презентации новых проектов приложении «Дія» и рассказал об успехах «страны в смартфоне».

В январе 2019 года… в Киеве в нашем предвыборном штабе мы писали программу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Мы ставили себе амбициозную цель сделать «страну в смартфоне». Еще год назад многие крутили, извините, пальцем у виска… и говорили, что это невозможно. Уже спустя год граждане Украины смогли загружать мобильное приложение «Дія», — отметил Зеленский и начал сам себе аплодировать.

Глава государства перечислил возможности приложения. А также анонсировал новую услугу, которую онлайн-сервис запустит в следующем году.

От меня есть небольшой спойлер: 2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless. То есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг, — резюмировал Зеленский.



Напомним, 5 октября «Дія» представляет новые цифровые продукты. В рамках этого события состоялись выступление Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Нацбанка Кирилла Шевченко.