Зеленський про успіх “Дії” — Ще рік тому люди крутили пальцем біля скроні

https://racurs.ua/ua/n144702-zelenskyy-pro-uspih-diyi-sche-rik-tomu-ludy-krutyly-palcem-bilya-skroni.html

Ракурс

Володимир Зеленський 5 жовтня виступив на презентації нових проектів додатку «Дія» та розповів про успіхи «держави у смартфоні».

У січні 2019 року… в Києві у нашому передвиборчому штабі ми писали програму кандидата у президенти Володимира Зеленського. Ми ставили собі амбітну мету зробити «державу у смартфоні». Рік тому багато хто крутив, вибачте, пальцем біля скроні… Вже за рік громадяни України змогли завантажувати мобільний додаток «Дія», — розповів Зеленський і почав сам собі аплодувати.

Глава держави перелічив можливості онлайн-сервісу. А також анонсував нову послугу, яку додаток запустить у наступному році.

Від мене є невеличкий спойлер: 2021 рік стане початком входження країни у режим paperless. Тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг, — резюмував Зеленський.



Нагадаємо, 5 жовтня «Дія» представляє нові цифрові продукти. В рамках цієї події відбулися виступи Зеленський та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і очільника Нацбанку Кирила Шевченка.