Маршрутка с пассажирами загорелась в Киеве

https://racurs.ua/n144856-marshrutka-s-passajirami-zagorelas-v-kieve-video.html

Ракурс

В Киеве горела маршрутка. О новом инциденте, который произошел утром 8 октября, рассказали в паблике «Киев оперативный».

Автобус начал гореть во время движения, с пассажирами внутри. Сообщается, что маршрутка загорелась на улице Семьи Кульженко, это Оболонский район Киева.

На видео очередного жесткого инцидента от столичного общественного транспорта видно, что водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Чуть позже приехали и спасатели ГСЧС. К счастью, никто не пострадал.

Недавно в Киеве загорелась маршрутка недалеко от метро «Вокзальная».