Маршрутка з пасажирами загорілася на Оболоні (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n144856-marshrutka-z-pasajyramy-zagorilasya-u-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві горіла маршрутка. Про новий інцидент, який стався уранці 8 жовтня, розповіли в пабліку «Київ оперативний».

Автобус почав горіти під час руху, із пасажирами всередині. Повідомляється, що маршрутка загорілася на вулиці Сім‘ї Кульженків, це Оболонський район Києва.

На відео чергового жорсткого інциденту від столичного громадського транспорту видно, що водії, які проїздили повз, кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи згодом приїхали й рятувальники ДСНС. На щастя, ніхто не постраждав.

Нещодавно загорілася маршрутка неподалік від метро «Вокзальна».