Apple требует заблокировать Telegram-каналы с данными белорусских силовиков

Apple призвала Telegram заблокировать каналы с данными силовиков Беларуси. Фото: cnews.ru

https://racurs.ua/n144897-apple-trebuet-zablokirovat-telegram-kanaly-s-dannymi-belorusskih-silovikov.html

Ракурс

Американская компания Apple (Эпл) требует от администрации мессенджера Telegram (Телеграм) заблокировать три канала.

Такое требование касается каналов «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!». Эти каналы публикуют личные данные сотрудников белорусских силовых структур. Об этом 8 октября сообщил основатель Telegram Павел Дуров на собственном канале.

В сообщении говорится о том, что в Купертино считают, что публикация такой информации может спровоцировать насилие. Дуров отметил, что не хочет заниматься блокировкой этих каналов, но предположил, что «Эпл» может самостоятельно заблокировать эти каналы на собственной операционной системе.

Я предполагаю, что, к сожалению, эти каналы будут в конечном итоге заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах, — отметил он.



Как известно, телеграм-каналы оппозиционных сил Беларуси с начала сентября начали публиковать в открытом доступе личные данные сотрудников силовых структур. Основатели этих каналов считают, что правоохранители будут бояться рассекречивания и прекратят применять силу к участникам протестных акций. Например, данные сотрудников милиции сливал и крупнейший в Беларуси Telegram канал Nexta, на которого подписаны более 2 млн пользователей.

Напомним, Служба безопасности Украины призвала международных партнеров помочь урегулировать деятельность российской соцсети «Вконтакте» на территории Украины в соответствии с действующим законодательством. В частности, спецслужба обратилась за помощью к Google и Apple.