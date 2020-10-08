Apple вимагає заблокувати Telegram-канали з даними білоруських силовиків

Apple закликала Telegram заблокувати канали з даними силовиків Білорусі. Фото: cnews.ru

https://racurs.ua/ua/n144897-apple-vymagaie-zablokuvaty-telegram-kanaly-z-danymy-biloruskyh-sylovykiv.html

Ракурс

Американська компанія Apple (Епл) вимагає від адміністрації месенджера Telegram (Телеграм) заблокувати три канали.

Така вимога стосується каналів «Карателі Білорусі», «Чат групи Карателі» та «Всі порушення!». Ці канали публікують особисті дані співробітників білоруських силових структур. Про це 8 жовтня повідомив засновник Telegram Павло Дуров на власному каналі.

У повідомленні йдеться про те, що в Купертіно вважають, що публікація такої інформації може спровокувати насильство. Дуров зазначив, що не хоче займатися блокуванням цих каналів, але припустив, що «Епл» може самостійно заблокувати ці канали на власній операційній системі.

Я припускаю, що, на жаль, ці канали будуть в кінцевому підсумку заблоковані на iOS, але залишаться доступними на інших платформах, — зазначив він.



Як відомо, телеграм-канали опозиційних сил Білорусі з початку вересня почали публікувати у відкритому доступі особисті дані співробітників силових структур. Засновники цих каналів вважають, що правоохоронці боятимуться розсекречення та припинять застосовувати силу до учасників протестних акцій. Наприклад, дані співробітників міліції зливав і найбільший в Білорусі Telegram канал Nexta, на якого підписані понад 2 млн користувачів.

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