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Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира

Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира (ТРАНСЛЯЦИЯ)

9 окт 2020, 11:55
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Норвежский Нобелевский комитет в Осло 9 октября объявляет лауреата Нобелевской премии мира 2020 года. Это самая престижная награда в мире за усилия по достижению мира.

В 2019 году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за «усилия в достижении мира и международного сотрудничества, в частности за решительную инициативу в решении пограничного конфликта с соседней Эритреей», который длился десятилетиями.


В этом году сообщалось о выдвижении на Нобелевскую премию мира экоактивистки Греты Тунберг, Светланы и Сергея Тихановских, Владимира Путина.

Ранее были вручены 100 Нобелевских премий мира 134 лауреатам. Среди награжденных было 17 женщин.

Источник: Ракурс


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