Ракурсhttps://racurs.ua/
Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира
Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n144917-nobelevskiy-komitet-obyavit-laureata-premii-mira-translyaciya.htmlРакурс
Норвежский Нобелевский комитет в Осло 9 октября объявляет лауреата Нобелевской премии мира 2020 года. Это самая престижная награда в мире за усилия по достижению мира.
В 2019 году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за «усилия в достижении мира и международного сотрудничества, в частности за решительную инициативу в решении пограничного конфликта с соседней Эритреей», который длился десятилетиями.
В этом году сообщалось о выдвижении на Нобелевскую премию мира экоактивистки Греты Тунберг, Светланы и Сергея Тихановских, Владимира Путина.
Ранее были вручены 100 Нобелевских премий мира 134 лауреатам. Среди награжденных было 17 женщин.
.