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Нобелівський комітет оголосить лауреата премії миру
Нобелівський комітет оголосить лауреата премії миру (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n144917-nobelivskyy-komitet-ogolosyt-laureata-premiyi-myru-translyaciya.htmlРакурс
Норвезький Нобелівський комітет в Осло 9 жовтня оголошує лауреата Нобелівської премії миру 2020 року. Це найвища відзнака у світі за зусилля із досягнення миру.
У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем'єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю», який тривав десятиріччями.
Цього року повідомлялося про висунення на Нобелівську премію миру екоактивістки Грети Тунберг, подружжя Світлани і Сергія Тихановських, Володимира Путіна.
Досі було вручено 100 Нобелівських премій миру 134 лауреатам. Серед нагороджених було 17 жінок.
Наймолодша лауреатка — 17-річна Малала Юсафзай (2014 рік). Найстаршому лауреатові було 87 років — Джозеф Ротблат отримав премію 1995 року.
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