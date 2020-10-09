Нобелівський комітет оголосить лауреата премії миру

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Норвезький Нобелівський комітет в Осло 9 жовтня оголошує лауреата Нобелівської премії миру 2020 року. Це найвища відзнака у світі за зусилля із досягнення миру.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем'єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю», який тривав десятиріччями.

Цього року повідомлялося про висунення на Нобелівську премію миру екоактивістки Грети Тунберг, подружжя Світлани і Сергія Тихановських, Володимира Путіна.

Досі було вручено 100 Нобелівських премій миру 134 лауреатам. Серед нагороджених було 17 жінок.

Наймолодша лауреатка — 17-річна Малала Юсафзай (2014 рік). Найстаршому лауреатові було 87 років — Джозеф Ротблат отримав премію 1995 року.