Нового главу Антикоррупционной прокуратуры будет выбирать подчиненный Авакова, фото — ЦПК

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Нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет выбирать сотрудник полиции.

Алексей Дрозд, которого парламент в сентябре ввел в состав конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, работает в Национальной полиции. В Центре противодействия коррупции по этому поводу заявили о нарушении законодательства.

Делегированный «Слугой народа» Дрозд является начальником отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел Украины. В этом учебном заведении Центру противодействия коррупции объяснили, что Дрозд является также полицейским.

В ЦПК отмечают, что ст. 8−1 закона «О прокуратуре» запрещает входить в конкурсные комиссии госслужащим или лицам, занимающим политические должности, нардепам, депутатам местных советов, военнослужащим и работникам правоохранительных органов.

Нацполиция также является правоохранительным органом, поэтому сотрудникам полиции прямо запрещено быть членом конкурсной комиссии. Дрозда необходимо немедленно вывести из комиссии, поскольку дальнейшее участие, несмотря на прямой запрет, ставить под сомнение весь конкурс и все принятые при его участии решения, — говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

Ранее ЦПК писал, что у Дрозда отсутствует антикоррупционный опыт, остались вопросы к его добродетели.

Рада в сентябре приняла постановление об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В состав комиссии вошли семь человек, среди которых и Дрозд.

Оппозиция заявляла, что в комиссию выбрали людей, защищающих коррупционеров. Западные институты перед этим предупредили Раду по поводу проблем с поддержкой реформ в Украине в случае изменения процедуры смены руководителя САП.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и семи делегированных Верховной Радой.