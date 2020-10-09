Полицейские пытали человека в Николаевской области фото: Ассоциация УМДПЛ

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На Николаевщине шестерых полицейских подозревают в пытках человека в служебных кабинетах Николаевской полиции.

Всем им вручены подозрения в совершении пыток по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Криминального кодекса). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что в 21 апреля 2020 года на Николаевщине в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалют были проведены обыски у гражданина, которого считали причастным к этому правонарушению.

По информации следствия, его в тот же день заставили пройти в отделение полиции, где по очереди заводили в служебные кабинеты и били руками и ногами по различным частям тела.

Подозреваемыми в соответствующем производстве в настоящее время являются шесть правоохранителей Николаевщины:

начальник отделения одного из отделов полиции;

оперуполномоченный одного из отделов полиции;

начальник сектора криминальной полиции одного из отделов полиции;

временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов полиции;

старший следователь одного из отделов полиции;

курсант Национальной академии внутренних дел, который был направлен в этот отдел.

Также подозреваемым вручили ходатайства об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей.

Напомним, в июне ГБР сообщило о задержании на Днепропетровщине банды полицейских, члены которой для повышения показателей работы заставляли граждан воровать и торговать наркотиками.