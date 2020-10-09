Поліцейські катували людину на Миколаївщині, фото: Асоціація УМДПЛ

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На Миколаївщині шістьох поліцейських підозрюють у катуванні людини в службових кабінетах Миколаївської поліції.

Усім їм вручені підозри у вчиненні катування за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що у 21 квітня 2020 року на Миколаєвщині в межах кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют були проведені обшуки в громадянина, якого вважали причетним до цього правопорушення.

За інформацією слідства, його того ж дня змусили пройти до відділення поліції, де по черзі заводили до службових кабінетів та били руками і ногами по різних частинах тіла.

Підозрюваними у відповідному провадженні наразі є шість правоохоронців Миколаївщини:

начальник відділення одного з відділів поліції;

оперуповноважений одного з відділів поліції;

начальник сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції;

тимчасовий виконувач обов’язків начальника одного з відділів поліції;

старший слідчий одного з відділів поліції;

курсант Національної академії внутрішніх справ, який був направлений до цього відділу.

Також підозрюваним вручили клопотання про обрання їм запобіжних заходів у виді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад.

Нагадаємо, у червні ДБР повідомило про затримання на Дніпропетровщині банди поліцейських, члени якої для підвищення показників роботи змушували громадян красти та торгувати наркотиками.