Нового голову Антикорупційної прокуратури обиратиме підлеглий Авакова (ДОКУМЕНТ)

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Нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) обиратиме працівник поліції.

Олексій Дрозд, якого парламент у вересні увів в склад конкурсної комісії з обрання керівника САП, працює в Національній поліції. У Центрі протидії корупції з цього приводу заявили про порушення законодавства.

Делегований «Слугою народу» Дрозд є начальником відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ України. В цьому навчальному закладі Центру протидії корупції пояснили, що Дрозд також є поліцейським.

В ЦПК відзначають, що ст. 8−1 закону «Про прокуратуру» забороняє входити до конкурсних комісій держслужбовцям чи особам, які займають політичні посади, нардепам, депутатам місцевих рад, військовослужбовцям і працівникам правоохоронних органів.

Нацполіція також є правоохоронним органом, тому працівникам поліції прямо заборонено бути членом конкурсної комісії. Дрозд має бути негайно звільнена з комісії, оскільки подальша участь, попри пряму заборону, ставитиме під сумнів увесь конкурс і всі ухвалені за його участі рішення, — йдеться в повідомленні Центру протидії корупції.

Раніше ЦПК писав, що у Дрозда відсутній антикорупційний досвід, залишилися питання до доброчесності.

Рада у вересні ухвалила постанову про визначення представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До складу комісії увійшли семеро осіб, серед яких і Дрозд.

Опозиція заявляла, що в комісію обрали людей, які захищають корупціонерів і самі не можуть пояснити походження свого майна. Західні інституції перед цим попередили Раду щодо проблем з підтримкою реформ у випадку зміни процедури заміни керівника САП.

Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: чотирьох представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та семи делегованих Верховною Радою.