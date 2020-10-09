Когда Балуха переведут из реанимации, рассказала Геращенко

Владимир Балух, фото: UATV

https://racurs.ua/n144943-kogda-baluha-perevedut-iz-reanimacii-rasskazala-geraschenko.html

Ракурс

Владимир Балух, бывший пленник Кремля, жестоко избитый в Киеве в ночь на 8 сентября, находится в сознании. Он уже не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, начал говорить, но еще дезориентирован и ничего не помнит.

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила об этом в своем Фейсбуке со ссылкой на врачей Балуха.

Нужно время, это последствия тяжелой травмы, — подчеркнула народный депутат.

Геращенко отметила, что если в состоянии здоровья Балуха будет дальнейший прогресс, его переведут из реанимации.

Балух — бывший житель Крыма, которого оккупанты преследовали за его проукраинскую позицию, а затем по сфабрикованному делу бросили за решетку. 7 сентября 2019 года Балуха освободили в результате обмена пленными между Украиной и Россией.

Напомним, 18 сентября глава в Министерстве внутренних дел заявили о задержании подозреваемого в избиении Балуха.