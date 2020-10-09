Коли Балуха переведуть з реанімації, розповіла Геращенко

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Володимир Балух, фото: UATV
Коли Балуха переведуть з реанімації, розповіла Геращенкоhttps://racurs.ua/ua/n144943-koly-baluha-perevedut-z-reanimaciyi-rozpovila-geraschenko.htmlРакурс
Володимир Балух, колишній бранець Кремля, жорстоко побитий в Києві в ніч на 8 вересня, перебуває в свідомості. Він вже не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, почав говорити, але ще дезорієнтований і нічого не пам’ятає.
Народний депутат Ірина Геращенко повідомила про це у своєму Фейсбуці з посиланням на лікарів Балуха.
Потрібен час, це наслідки важкої травми, — наголосила народний депутат.
Геращенко зазначила, що якщо в стані здоров’я Балуха буде подальший прогрес, його переведуть з реанімації.
Балух — колишній житель Криму, якого окупанти переслідували за його проукраїнську позицію, а згодом за сфабрикованою справою кинули за ґрати. 7 вересня 2019 року Балуха звільнили в результаті обміну полоненими між Україною та Росією.
Нагадаємо, 18 вересня глава у Міністерстві внутрішніх справ заявили про затримання підозрюваного в побитті Балуха.
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