Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Балух, фото: UATV

Коли Балуха переведуть з реанімації, розповіла Геращенко

9 жов 2020, 17:07
999

Володимир Балух, колишній бранець Кремля, жорстоко побитий в Києві в ніч на 8 вересня, перебуває в свідомості. Він вже не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, почав говорити, але ще дезорієнтований і нічого не пам’ятає.

Народний депутат Ірина Геращенко повідомила про це у своєму Фейсбуці з посиланням на лікарів Балуха.

Потрібен час, це наслідки важкої травми, — наголосила народний депутат.

Геращенко зазначила, що якщо в стані здоров’я Балуха буде подальший прогрес, його переведуть з реанімації.


Балух — колишній житель Криму, якого окупанти переслідували за його проукраїнську позицію, а згодом за сфабрикованою справою кинули за ґрати. 7 вересня 2019 року Балуха звільнили в результаті обміну полоненими між Україною та Росією.

Нагадаємо, 18 вересня глава у Міністерстві внутрішніх справ заявили про затримання підозрюваного в побитті Балуха.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів