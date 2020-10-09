Предплечье. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/n144944-neobychnye-izmeneniya-v-chelovecheskom-organizme-predskazyvaut-uchenye-k-koncu-veka.html

Ракурс

Люди продолжают эволюционировать и это происходит быстрее, чем можно было себе представить. Очередным доказательством этого стало появление дополнительной артерии в предплечье.

Ученые из Университета Флиндерс и Университета Аделаиды обнаружили, что с конца XIX века в предплечье людей все чаще присутствует срединная артерия. Такое исследование было опубликовано в журнале Journal of Anatomy.

Как отмечают ученые, эта артерия обычно исчезает примерно через восемь недель после рождения. На ее месте образуются две другие артерии (лучевая и локтевая).

Сейчас ученые наблюдают увеличение случаев, когда у людей остаются все три артерии. Если в 1880-х годах это наблюдалось у 10% населения, то в ХХ веке — у 30%. Команда обнаружила, что сейчас артерия присутствует у 35% людей. В то же время люди, которые родятся через 80 лет, точно будут иметь срединную артерию, прогнозируют ученые.

С одной стороны, дополнительная артерия повышает риск развития туннельного синдрома, отмечают исследователи. С другой — она может обеспечить кровоснабжение руки, если другие сосуды будут повреждены. Кроме того, ее можно использовать в операциях по пересадке сосудов.

Старший автор работы профессор Мацей Хеннеберг сказал, что это является прекрасным примером того, как мы развиваемся.

К слову, это не единственное доказательство того, что люди еще развиваются. Сейчас люди все чаще рождаются без зубов мудрости. Команда говорит, что это происходит из-за того, что наши лица становятся все меньше и у них не остается места для этих зубов.

Напомним, что британские ученые установили, что простой анализ крови может обнаруживать более 50 видов рака, часто еще до появления каких-либо признаков или симптомов. В рамках исследования более чем 4 тыс. образцов крови пациентов — как с раком, так и без него — оказалось, что этот метод в 96% случаев смог точно определять тип заболевания, а в 99% показал наличие рака.