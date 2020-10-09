Передпліччя. Фото: pexels.com

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Ракурс

Люди продовжують еволюціонувати і це відбувається швидше, ніж можна було собі уявити. Черговим доказом цього стала поява додаткової артерії в передпліччі.

Вчені з Університету Фліндерса і Університету Аделаїди виявили, що з кінця XIX століття в передпліччі людей все частіше присутня серединна артерія. Таке дослідження опублікували в журналі Journal of Anatomy.

Як зазначають вчені, ця артерія зазвичай зникає приблизно за вісім тижнів після народження. На її місці утворюються дві інші артерії (променева і ліктьова).

Наразі вчені спостерігають збільшення випадків, коли у людей залишаються всі три артерії. Якщо у 1880-х роках це спостерігалось у 10% населення, то у ХХ столітті — у 30%. Команда виявила, що зараз артерія присутня у 35% людей. Водночас люди, які народяться через 80 років, точно матимуть серединну артерію, прогнозують вчені.

З одного боку, додаткова артерія підвищує ризик розвитку тунельного синдрому, відзначають дослідники. З іншого — вона може забезпечити кровопостачання руки, якщо інші судини будуть пошкоджені. Крім того, її можна використовувати в операціях з пересадки судин.

Старший автор роботи професор Мацей Хеннеберг сказав, що це є прекрасним прикладом того, як ми розвиваємося.

До слова, це не єдиний доказ того, що люди ще розвиваються. Зараз люди частіше народжуються без зубів мудрості. Команда каже, що це відбувається через те, що наші обличчя стають меншими і в них не залишається місця для цих зубів.

Нагадаємо, що британські вчені встановили, що простий аналіз крові може виявляти понад 50 видів раку, часто ще до появи будь-яких ознак чи симптомів. В межах дослідження понад 4 тис. зразків крові пацієнтів — як з раком, так і без нього — виявилося, що цей метод у 96% випадків зміг точно визначати тип захворювання, а в 99% показав наявність раку.