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Ракурс
Карантин. Фото: Pixabay

Ограничения для ресторанов и школ пересмотрели в Минздраве

9 окт 2020, 22:20
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Министерство здравоохранения предлагает ввести новые ограничения, которые будут касаться школ и заведений общественного питания.

Ведомство предложило изменить график работы ресторанов и кафе, а для школьников частично ввести дистанционное обучение. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.


Он добавил, в Министерстве здравоохранения также планируют увеличить количество дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Для этого ведомство будет запускать обсерваторы и мобильные госпитали, которые будут принимать поток инфицированных. К работе в стационарах планируют привлечь волонтеров и волонтерские организации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины ввел экспериментальный проект по заготовке плазмы крови с антителами к коронавирусу для больных инфекцией. Такое лечение будет использоваться в сложных случаях течения болезни.

Источник: Ракурс


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