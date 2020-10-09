Ограничения для ресторанов и школ пересмотрели в Минздраве

Карантин. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144956-ogranicheniya-dlya-restoranov-i-shkol-peresmotreli-v-minzdrave.html

Ракурс

Министерство здравоохранения предлагает ввести новые ограничения, которые будут касаться школ и заведений общественного питания.

Ведомство предложило изменить график работы ресторанов и кафе, а для школьников частично ввести дистанционное обучение. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

Он добавил, в Министерстве здравоохранения также планируют увеличить количество дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Для этого ведомство будет запускать обсерваторы и мобильные госпитали, которые будут принимать поток инфицированных. К работе в стационарах планируют привлечь волонтеров и волонтерские организации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины ввел экспериментальный проект по заготовке плазмы крови с антителами к коронавирусу для больных инфекцией. Такое лечение будет использоваться в сложных случаях течения болезни.