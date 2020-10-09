Обмеження для ресторанів та шкіл переглянули у МОЗ

Карантин. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144956-obmejennya-dlya-restoraniv-ta-shkil-pereglyanuly-u-moz.html

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Міністерство охорони здоров’я пропонує ввести нові обмеження, які стосуватимуться шкіл та закладів громадського харчування.

Відомство пропонує змінити графік роботи ресторанів та кафе, а для школярів частково запровадити дистанційне навчання. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він додав, у Міністерстві охорони здоров’я також планують збільшити кількість додаткових ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус. Для цього відомство буде запускати обсерватори та мобільні шпиталі, що будуть приймати потік інфікованих. До роботи у стаціонарах планують залучити волонтерів та волонтерські організації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України запровадив експериментальний проект з заготівлі плазми крові з антитілами до коронавірусу для хворих на інфекцію. Таке лікування буде використовуватися у складних випадках перебігу хвороби.