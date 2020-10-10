Лукашенко посетил оппозиционеров в СИЗО — его оппонентка впервые услышала голос мужа с начала протестов

Александр Лукашенко. Фото: Лига

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Александр Лукашенко посетил СИЗО Комитета госбезопасности, чтобы поговорить с задержанными оппозиционерами.

Во время встречи Лукашенко разрешил мужу своей оппонентки на выборах, Светлане Тихановской, поговорить по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Известно, что на встрече с Лукашенко присутствовали представители объединенного штаба оппозиции — Виктор Бабарыко, его сын Эдуард, член президиума координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Разговор между Лукашенко и оппозиционерами длился около четырех с половиной часов, а содержание разговора «по совместному решению» оставили в тайне.

В то же время руководительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за четыре месяца смогла поговорить по телефону со своим мужем Сергеем Тихановським. Советник оппозиционерки рассказал, что для Сергея возможность поговорить с женой стала неожиданностью.

По его словам, супруги пообщались о детях и условиях в тюрьме, где находится муж оппозиционерки. Он сказал, что следит за всеми новостями и посоветовал жене продолжать встречи с руководителями стран, поскольку считает, что нужно действовать жестче.

Напомним, ранее мы сообщали, что Светлана Тихановская, которую митингующие считают истинным победителем выборов, призвала сотрудников силовых структур Беларуси отказаться от поддержки Александра Лукашенко, официально объявленного победителем выборов.