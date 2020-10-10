Лукашенко навідав опозиціонерів у СІЗО — його опонентка вперше почула голос чоловіка від початку протестів

Олександр Лукашенко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n144979-lukashenko-navidav-opozycioneriv-u-sizo-yogo-oponentka-vpershe-pochula-golos-cholovika-vid.html

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Олександр Лукашенко відвідав СІЗО Комітету держбезпеки, щоб провести розмову з затриманими опозиціонерами.

Під час зустрічі Лукашенко дозволив чоловіку своєї опонентки на виборах, Світлани Тихановської, поговорити телефоном. Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого».

Наразі відомо, що на зустрічі з Лукашенком були присутні представники об'єднаного штабу опозиції — Віктор Бабарико, його син Едуард, член президії координаційної ради Лілія Власова і координатор опозиційного штабу Юрій Воскресенський.

Розмова між Лукашенком та опозиціонерами тривала близько чотирьох з половиною годин, а зміст розмови «за спільним рішенням» залишили у таємниці.

Водночас очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше за чотири місяці змогла поговорити телефоном зі своїм чоловіком Сергієм Тихановським. Радник опозиціонерки розповів, що для Сергія можливість поговорити із дружиною стала несподіванкою.

За його словами, подружжя поспілкувалося про дітей та умовах у в’язниці, де перебуває чоловік Тихановської. Він сказав, що стежить за всіма новинами та порадив дружині продовжувати зустрічі з керівниками країн і вважає, що потрібно діяти жорсткіше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світлана Тихановська, яку мітингувальники вважають справжнім переможцем виборів, закликала співробітників силових структур Білорусі відмовитися від підтримки Олександра Лукашенка, офіційно оголошеного переможцем виборів.