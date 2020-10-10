Політичну рекламу у дитсадку та коледжі вишукували у Чернівцях

Агітація. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144978-politychnu-reklamu-u-dytsadku-ta-koledji-vyshukuvaly-u-chernivcyah.html

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Місцеві вибори відбудуться вже 25 жовтня, а кандидати на посади в органи місцевого самоврядування не цураються будь-якої агітації. У зв’язку з цим до поліції Чернівецької області надійшло два звернення про ймовірні порушення правил агітації в коледжі та дитсадку на території міста.

Правоохоронці перевірили отриману інформацію та склали один адміністративний протокол. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Під час обшуків поліцейським вдалося встановити, що агітаційний плакат на території коледжу розмістив співробітник навчального закладу.

На правопорушника правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 212−14 (порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Повідомлення про агітацію у дитсадку натомість не підтвердилося. За словами заявника, в одному із дошкільних навчальних закладів Чернівців вихователі клали у рюкзаки вихованців агітаційні матеріали, але під час перевірки правоохоронці встановили, що ця інформація неправдива.

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