Предвыборную агитацию в детском саду и колледже выискивали в Черновцах

Агитация в школе. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144978-predvybornuu-agitaciu-v-detskom-sadu-i-kolledje-vyiskivali-v-chernovcah.html

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Местные выборы состоятся уже 25 октября, а кандидаты на должности в органы местного самоуправления не чураются любой агитации. В связи с этим в полицию Черновицкой области поступило два обращения о вероятных нарушениях правил агитации в колледже и детском саду на территории города.

Правоохранители проверили полученную информацию и составили один административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во время обысков полицейским удалось установить, что агитационный плакат на территории колледжа разместил сотрудник учебного заведения.

На правонарушителя полицейские составили административный протокол по статье 212−14 (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сообщение об агитации в детском саду в свою очередь не подтвердилось. По словам заявителя, в одном из дошкольных учебных заведений Черновцов воспитатели клали в рюкзаки воспитанников агитационные материалы, но при проверке правоохранители установили, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее мы сообщали, что партия «Слуга народа» 21 сентября «украсила» икону Девы Марии собственным лого. После волны возмущения в сети его быстро убрали в соцсетях. Впрочем, стилистику СН на религиозной открытке ко Второй Пречистой все равно сохранили.

Избирателей с Рождеством Пресвятой Богородицы в социальных сетях поздравили картинкой, где к иконе «долепили» логотип СН.