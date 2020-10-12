Нынешний век может оказаться последним для человечества. Фото: segodnya.ua

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Нынешний век может оказаться последним для человечества, считают в ООН.

Климат меняется, а на планете все чаще наблюдаются наводнения, ураганы и лесные пожары. Человечеству необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градусов по шкале Цельсия, но эти рекомендации климатологов не выполняются. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на форуме под эгидой международной климатической инициативы TED Countdown, передает Центр новостей ООН.

Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешний век может оказаться последним веком для человечества. Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия. Из-за зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте, — подчеркнул он.

Гутерриш, согласился, что ни одна страна мира не застрахована от климатического кризиса. При этом он подчеркнул, что в каждом государстве от этой проблемы больше всего страдают беднейшие люди, которые меньше всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

В ООН призвали правительства и все международное сообщество взять на вооружение простой план, основанный на следующих принципах:

инвестиции в «зеленые» рабочие места;

отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих природу;

прекращение субсидирования предприятий, занимающихся добычей и переработкой ископаемого топлива;

учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;

помощь государствам, отстающим в борьбе за здоровый климат на планете.

Напомним, ученые установили, что состоятельные люди, которые составляют 1% от всего населения, произвели в два раза больше парниковых газов, чем бедное население Земли, которое составляет около 50% населения.