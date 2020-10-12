Нинішнє століття може виявитися останнім для людства. Фото: segodnya.ua

https://racurs.ua/ua/n145048-nynishnie-stolittya-moje-vyyavytysya-ostannim-dlya-ludstva-v-oon-nazvaly-prychynu.html

Ракурс

Нинішнє століття може виявитися останнім для людства, вважають в ООН.

Клімат змінюється, а на планеті все частіше спостерігаються повені, урагани та лісові пожежі. Людству необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуси за шкалою Цельсія, але ці рекомендації кліматологів не виконуються. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш на форумі під егідою міжнародної кліматичної ініціативи TED Countdown, передає Центр новин ООН.

Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства. Мільярди людей у всьому світі вже страждають від нашої бездіяльності. Через залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці, — наголосив він.

Гутерріш, погодився, що жодна країна світу не застрахована від кліматичної кризи. При цьому він наголосив, що в кожній державі від цієї проблеми найбільше страждають найбідніші люди, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.

В ООН закликали уряди та всю міжнародну спільноту взяти на озброєння простий план, що базується на наступних принципах:

інвестиції в «зелені"робочі місця;

відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють природу;

припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;

облік кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;

глобальне співробітництво в дусі взаємодопомоги і солідарності;

допомога державам, які відстають у боротьбі за здоровий клімат на планеті.

Нагадаємо, науковці встановили, що заможні люди, які складають 1% від усього населення, виробили в два рази більше парникових газів, ніж бідне населення Землі, яке складає близько 50% населення.