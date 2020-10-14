Ракету для миссий на Луну и Марс испытало NASA. Скриншот с YouTube

https://racurs.ua/n145114-raketu-dlya-missiy-na-lunu-i-mars-ispytalo-nasa-video.html

Ракурс

Ракету для полетов на Марс и Луну испытали в США.

Беспилотную многоразовую суборбитальную ракету New Shepard 14 октября в космос запустила космическая компания Blue Origin совместно с американским космическим агентством NASA. Об этом сообщает Spaceflight Now в Twitter.

Ракета поднялась на высоту около 100 км — на таком расстоянии протестировали новые технологии, которые можно будет использовать в посадочных модулях на Луне и Марсе. Также в ходе тестов испытали капсулу для будущих коммерческих полетов. Ожидается, что космические туристы смогут находиться в состоянии невесомости в космосе до 10 мин. После испытаний ракета успешно приземлилась в штате Техас.

Ракету New Shepard назвали в честь американского космонавта Алана Шепарда, который первым побывал в космосе.

Напомним, 3 октября NASA запустило ракету-носитель Antares на космодроме «Уоллопс Айленд». Эта ракета является совместным проектом Украины и США, над которым уже несколько лет работают американские и украинские предприятия.