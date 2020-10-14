Ракету для місій на Місяць та Марс випробувало NASA. Скріншот з YouTube

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Ракурс

Ракету для польотів на Марс та Місяць випробували у США.

Безпілотну багаторазову суборбітальну ракету New Shepard 14 жовтня у космос запустила космічна компанія Blue Origin спільно з американським космічним агентством NASA. Про це повідомляє Spaceflight Now у Twitter.

Ракета піднялася на висоту близько 100 км — на такій відстані протестували нові технології, які можна буде використовувати в посадочних модулях на Місяці та Марсі. Також у ході тестів випробували капсулу для майбутніх комерційних польотів. Очікується, що космічні туристи зможуть перебувати у стані невагомості у космосі до 10 хв. Після випробувань ракета успішно приземлилася в штаті Техас.

Ракету New Shepard назвали на честь американського космонавта Алана Шепарда, який першим побував у космосі.

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Нагадаємо, 3 жовтня NASA запустило ракету-носій Antares на космодромі «Уоллопс Айленд». Ця ракета є спільним проектом України і США, над яким вже декілька років працюють американські та українські підприємства.