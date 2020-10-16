Переходной период на Донбассе устроят по примеру Хорватии — детали

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Законопроект о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации разрабатывает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

По словам главы ведомства Алексея Резникова, составной частью этого документа станет переходная судебная система. Об этом министр заявил в интервью хорватскому изданию N1, пишет «РБК-Украина».

Вице-премьер добавил, что при разработке этого нормативного акта Минреинтеграции использует хорватский опыт, однако модель переходного периода будет содержать новации.

Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, не совершивших военных преступлений, а те, кто совершил преступления, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период для мирной реинтеграции — это восстановление доверия между людьми, — отметил чиновник.

Как пояснил Резников, украинская власть планирует заранее подготовить сотрудников будущих администраций, которые придут на свои места сразу после деоккупации Луганской и Донецкой областей.

Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которые сейчас под оккупацией, — добавил чиновник.

Напомним, ранее Резников заявил, что выборы в ОРДЛО можно будет проводить лишь после выведения с этой территории иностранных войск, проведения разоружения, демилитаризации и вывода всех незаконных вооруженных формирований.