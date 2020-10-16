Перехідний період на Донбасі влаштують за прикладом Хорватії — деталі

https://racurs.ua/ua/n145216-perehidnyy-period-na-donbasi-vlashtuut-za-prykladom-horvatiyi-detali.html

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Законопроект про перехідний період на Донбасі після деокупації розробляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами очільника відомства Олексія Резнікова, складовою частиною цього документу стане перехідна судова система. Про це міністр заявив в інтерв’ю хорватському виданню N1, пише «РБК-Україна».

Віце-прем'єр додав, що під час розробки цього нормативного акту Мінреінтеграції використовує хорватський досвід, проте модель перехідного періоду міститиме новації.

Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не вчиняли військових злочинів, і ті, хто вчинив злочин, як і раніше повинні були притягатися до відповідальності перед законом. Головна задача у перехідний період та для мирної реінтеграції — це встановлення довіри між людьми, — наголосив чиновник.

Як пояснив Резніков, українська влада має на меті заздалегідь підготувати працівників майбутніх адміністрацій, які прийдуть на свої місця відразу після деокупації Луганської та Донецької областей.

Це означає, що їх уже зараз потрібно реєструвати як адміністрацію міста, села, яке зараз під окупацією, — додав урядовець.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що вибори в ОРДЛО можна буде проводити лише після виведення із цієї території іноземних військ, проведення роззброєння, демілітаризації та виведення усіх незаконних збройних формувань.