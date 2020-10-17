5 млн га земли незаконно приватизировали в Украине. Фото: zik.ua

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Свыше 5 млн га земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность через механизм бесплатной приватизации.

Такую площадь земли в Украине приватизировали с 1991 года. Специалисты Госгеокадастра выводят всю информацию о таких землях в электронный реестр. В 2021 году можно будет узнать, когда такие земли были незаконно приватизированы, на кого участки оформляли. Также будут показаны «сетки» сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины. Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в эфире «Свобода слова Савика Шустера», программа транслировалась в YouTube.

Точно могу сказать на всю страну, что более 5 млн га земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации, — сообщил Лещенко.

По словам главы Госгеокадастра, с 2014 года в Винницкой области в частную собственность вывели более 80 тыс. га земли. Лещенко отметил, что за этим стоят пять семей, связанных между собой.

Чиновник добавил, что по состоянию на 16 октября более 300 уголовных производств относительно бесплатной приватизации земель уже сформированы и предоставлены правоохранителям.

Напомним, Большая палата Конституционного суда Украины отложила вопрос о рассмотрении вопроса о рынке земли. 4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов относительно конституционности закона о рынке земли. 15 мая в КСУ поступило еще одно представление от 53 депутатов. Суд их объединил в одно представление.

31 марта 2020 года на внеочередном заседании ВРУ приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Президент Владимир Зеленский согласовал его 28 апреля.