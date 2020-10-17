5 млн га землі незаконно приватизували в Україні. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n145236-5-mln-ga-zemli-nezakonno-pryvatyzuvaly-v-ukrayini-derjgeokadastr-video.html

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Понад 5 млн га земель в Україні були незаконно виведені у приватну власність через механізм безоплатної приватизації.

Таку площу землі в Україні приватизували з 1991 року. Фахівці Держгеокадастру виводять всю інформацію про такі землі в електронний реєстр. У 2021 році можна буде дізнатися, коли такі землі були незаконно приватизовані, на кого ділянки оформляли. Також будуть показані «сітки» сформованих латифундій у приватній власності, які вимірюються сотнями тисяч гектарів землі на території України. Про це заявив глава Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера», програма транслювалася в YouTube.

Точно можу сказати на всю країну, що більше 5 млн га земель сільськогосподарського призначення державної форми власності виведені в приватну власність через механізми так званої безоплатної приватизації, — повідомив Лещенко.

За словами глави Держгеокадастру, з 2014 року у Вінницькій області у приватну власність вивели понад 80 тис. га землі. Лещенко відзначив, що за цим стоять п’ять сімей, пов’язаних між собою.

Посадовець додав, що станом на 16 жовтня понад 300 кримінальних проваджень щодо безоплатної приватизації земель вже сформовані та надані правоохоронцям.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України відклала питання про розгляд питання про ринок землі. 4 травня до КСУ надійшло подання 48 нардепів щодо конституційності закону про ринок землі. 15 травня до КСУ надійшло ще одне подання від 53 депутатів. Суд їх об'єднав в одне подання.

31 березня 2020 року на позачерговому засіданні ВРУ ухвалила закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Президент Володимир Зеленський погодив його 28 квітня.