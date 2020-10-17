В Украине 25 октября должны состояться местные выборы, фото: «Децентралізація»

https://racurs.ua/n145252-18-politicheskih-bilbordov-isportili-v-brovarah-zloumyshlenniki-zamenili-prisvoennyy-kandidatu.html

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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Сейчас идет фаза активной политической агитации, которая, в частности, предусматривает установление билбордов с политической рекламой.

18 таких билбордов испортили в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Отмечается, что злоумышленники на этих билбордах в течение ночи заклеили номера, присвоенные кандидату в избирательном бюллетене, заменив их на вымышленные.

Впоследствии правоохранители установили и задержали причастных к этому лиц — ими оказались киевляне в возрасте 21 и 23 лет. У них, в частности, изъяли лестницу и разнообразные принадлежности.

По этому инциденту составлены 18 админпротоколов по ст. 212−24 Кодекса Украины об административных правонарушениях (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, или деятельности субъекта избирательного процесса, процесса референдума).

Соответствующие материалы направлены в суд.

Напомним, полиция недавно открыла производство из-за действий кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова, который 14 октября угощал жителей города кашей.