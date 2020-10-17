В Україні 25 жовтня мають відбутися місцеві вибори, фото: «Децентралізація»

https://racurs.ua/ua/n145252-18-politychnyh-bilbordiv-zipsuvaly-v-brovarah-zlovmysnyky-zaminyly-prysvoienyy-kandydatu-nomer.html

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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Наразі триває фаза активної політичної агітації, котра, зокрема, передбачає встановлення білбордів з політичною рекламою.

18 таких білбордів зіпсували в місті Бровари Київської області. Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Зазначається, що зловмисники на цих білбордах впродовж ночі заклеїли номери, присвоєні кандидату у виборчому бюлетені, замінивши їх на вигадані.

Згодом правоохоронці встановили та затримали причетних до цього осіб — ними виявилися кияни віком 21 та 23 років. У них, зокрема, вилучили драбину та різноманітне приладдя.

За цим інцидентом складено 18 адмінпротоколів за ст. 212−24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб'єкта виборчого процесу, процесу референдуму).

Відповідні матеріали спрямовані до суду.

Нагадаємо, поліція нещодавно відкрила провадження через дії кандидата в мери Вінниці В’ячеслава Узелкова, який 14 жовтня пригощав жителів міста кашею.