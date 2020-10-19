Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 20 октября будет малооблачной, местами солнечной и прохладной.

Температура воздуха несколько снизится по сравнению с предыдущими сутками. Ночью синоптики обещают от 0° до 8° тепла, а днем воздух прогреется до 8−15° выше нуля. Ветер прогнозируют юго-западный или северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 октября ожидается с переменной облачностью. Ночью будет прохладно — до 2−4° тепла, а днем воздух прогреется до 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет прохладной, но без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° тепла, днем 9−11° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки тоже будет солнечной и малооблачной. Температура воздуха ночью ожидается 6−8° тепла, а днем обещают 13−15° выше нуля.

Погода во Львове во вторник будет с переменной облачностью. Температурные показатели следующие — ночью 2−4° тепла, а днем — 10−12° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 20 октября будет облачной, но солнце должно выглянуть из-за облаков. Столбики термометров ночью покажут 1−4° тепла, а днем 10−13° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 19 октября должна быть малооблачной, дожди же в ближайшие сутки не ожидаются. Ожидалось, что днем столбики термометров покажут 7−16° выше нуля по Цельсию.