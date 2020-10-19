Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 20 жовтня буде малохмарною, місцями сонячною і прохолодною.

Температура повітря дещо знизиться у порівнянні з попередньою добою. Вночі синоптики обіцяють від 0° до 8° тепла, а вдень повітря прогріється до 8−15° вище нуля. Вітер прогнозують південно-західний чи північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 20 жовтня очікується з мінливою хмарністю. Вночі буде прохолодно — до 2−4° тепла, а вдень повітря прогріється до 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде прохолодною, але без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° тепла, вдень 9−11° вище нуля.

Погода Одесі найближчої доби теж буде сонячною та малохмарною. Температура повітря вночі очікується 6−8° тепла, а вдень обіцяють 13−15° вище нуля.

Погода у Львові у вівторок буде з мінливою хмарністю. Температурні показники наступні — вночі 2−4° тепла, а вдень — 10−12° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 20 жовтня буде хмарною, але сонце повинно виглянути з-за хмар. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−4° тепла, а вдень 10−13° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 19 жовтня повинна бути малохмарною, дощі ж найближчої доби не очікуються. Очікувалося, що вдень стовпчики термометрів покажуть 7−16° вище нуля за Цельсієм.