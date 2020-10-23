Хакеры. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/n145479-rossiyskie-hakery-pytautsya-povliyat-na-vybory-v-ssha.html

Ракурс

Хакерскую атаку устроили россияне на десятки сетей органов местного самоуправления в Соединенных Штатах Америки. Хакеры похитили данные как минимум из двух серверов.

Эта информация усилила опасения по поводу возможности фальсификации результатов голосования и подрыва доверия к результатам выборов президента США. Об этом сообщает АР.

О недавней атаке хакерской группы, которая финансируется Российской Федерацией, говорится в сообщениях ФБР и агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США. Россияне атаковали широкий спектр сетей, некоторые из которых были успешно взломаны.

Чиновники США заявляют, что у них нет информации о том, что целостность данных о выборах была нарушена.

Ранее официальные лица США уже заявляли, что хакерам будет чрезвычайно сложно ощутимо изменить подсчет голосов на предстоящих выборах, но они предупреждали о других методах вмешательства, которые могут сорвать выборы.

Вмешательство может продолжаться во время или после подсчета избирательных бюллетеней, если россияне будут создавать поддельные веб-сайты или фальшивые данные с целью запутать избирателей по поводу результатов выборов и заставить их сомневаться в законности результатов.

Напомним, на выборах президента США состоялись заключительные теледебаты перед голосованием 3 ноября. В отличие от первой встречи эта словесная баталия Джозефа Байдена и Дональда Трампа прошла спокойно.

Главной темой Байден избрал «попытки Трампа примирить Гитлера», а президент все время обвинял сына Байдена в коррупции.