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Хакеры. Фото: ukrinform.ua
Выборы в США — российские хакеры вновь атаковали сервераhttps://racurs.ua/n145479-rossiyskie-hakery-pytautsya-povliyat-na-vybory-v-ssha.htmlРакурс
Хакерскую атаку устроили россияне на десятки сетей органов местного самоуправления в Соединенных Штатах Америки. Хакеры похитили данные как минимум из двух серверов.
Эта информация усилила опасения по поводу возможности фальсификации результатов голосования и подрыва доверия к результатам выборов президента США. Об этом сообщает АР.
О недавней атаке хакерской группы, которая финансируется Российской Федерацией, говорится в сообщениях ФБР и агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США. Россияне атаковали широкий спектр сетей, некоторые из которых были успешно взломаны.
Чиновники США заявляют, что у них нет информации о том, что целостность данных о выборах была нарушена.
Ранее официальные лица США уже заявляли, что хакерам будет чрезвычайно сложно ощутимо изменить подсчет голосов на предстоящих выборах, но они предупреждали о других методах вмешательства, которые могут сорвать выборы.
Вмешательство может продолжаться во время или после подсчета избирательных бюллетеней, если россияне будут создавать поддельные веб-сайты или фальшивые данные с целью запутать избирателей по поводу результатов выборов и заставить их сомневаться в законности результатов.
Напомним, на выборах президента США состоялись заключительные теледебаты перед голосованием 3 ноября. В отличие от первой встречи эта словесная баталия Джозефа Байдена и Дональда Трампа прошла спокойно.
Главной темой Байден избрал «попытки Трампа примирить Гитлера», а президент все время обвинял сына Байдена в коррупции.
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