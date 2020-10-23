Хакери. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/ua/n145479-rosiyski-hakery-namagautsya-vplynuty-na-vybory-v-ssha.html

Ракурс

Хакерську атаку влаштували росіяни на десятки мереж органів місцевого самоврядування у Сполучених штатах Америки. Хакери викрали дані щонайменше з двох серверів.

Ця інформація посилила побоювання щодо можливості фальсифікації результатів голосування і підриву довіри до результатів виборів президента США. Про це повідомляє АР.

Про нещодавню атаку хакерської групи, яка фінансується Російською федерацією, йдеться у повідомленнях ФБР і агентства з кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки США. Росіяни атакували на широкий спектр мереж, деякі з яких були успішно зламані.

Посадовці США заявляють, що у них немає інформації про те, що цілісність даних про вибори була порушена.

Раніше офіційні особи США вже заявляли, що хакерам буде надзвичайно складно відчутно змінити підрахунок голосів на майбутніх виборах, але вони попереджали про інші методи втручання, які можуть зірвати вибори.

Втручання може тривати під час або після підрахунку виборчих бюлетенів, якщо росіяни створюватимуть підроблені веб-сайти або фальшиві дані, що мають заплутати виборців щодо результатів виборів і змусити їх сумніватися в законності результатів.

Нагадаємо, що на виборах президента США відбулися заключні теледебати перед голосуванням 3 листопада. На відміну від першої зустрічі візаві ця суперечка Джозефа Байдена і Дональда Трампа пройшла спокійніше.

Головною темою словесних нападів Байден обрав «спроби Трампа замирити Гітлера», а президент увесь час звинувачував сина Байдена в корупції.