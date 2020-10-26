Забастовку объявила оппозиция Лукашенко, проигнорировавшему ультиматум Тихановськой, фото — tut.by

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Забастовку объявила оппозиция в Беларуси. Александр Лукашенко проигнорировал ультиматум Светланы Тихановской, который истек в полночь 26 октября.

Тихановская, конкурировавшая с Лукашенко на августовских выборах, требовала, чтобы он ушел в отставку, прекратил насилие и освободил политзаключенных, задержанных на протестах.

В воскресенье, 25 октября, силовики опять жестко разогнали активистов во время марша.

В Минске марш закончился применением светошумовых и газовых гранат, а также стрельбой резиновыми пулями. Правоохранители задержали 128 человек, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна». В списке задержанных есть жители Минска, Гродно, Бреста и других городов Беларуси.

Оппозиция объявила начало общенациональной бессрочной забастовки. Людей призывали не приходить на работу и учебу, закрыть свои заведения и офисы, прекратить пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами, снять все деньги со счетов в банках, а также выходить на улицы.

Утром 26 октября в некоторых частях Минска заметили «цепи солидарности» и перекрытие дорог. На заводе МЗКТ рабочие пошли маршем по цехам, собирают коллег на новый протест.

На «Гродно-Азоте» в двух цехах не приняли смену. «Наша Нива» пишет, что на заводе «Гродно Азот» рабочие начали остановку технологического процесса.

В главном корпусе Белорусского госуниверситета началась сидячая забастовка. К ней присоединились уже 100 человек. Протест стартовал и на заводе МТЗ в кузнечном цехе.

Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Граждане не согласны с переизбранием Лукашенко. Правоохранители убили нескольких протестующих, избили сотни и задержали тысячи человек. Белорусы требуют перевыборов.