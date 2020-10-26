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Страйк оголосила опозиція Лукашенку, який проігнорував ультиматум Тихановської, фото — tut.by
Страйк оголосила опозиція Лукашенку, який проігнорував ультиматум Тихановської (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145590-strayk-ogolosyla-opozyciya-lukashenku-yakyy-proignoruvav-ultymatum-tyhanovskoyi-foto.htmlРакурс
Страйк оголосила опозиція в Білорусі. Олександр Лукашенко проігнорував ультиматум Світлани Тихановської, який сплив опівночі 26 жовтня.
Тихановська, яка конкурувала із Лукашенком на серпневих виборах, вимагала, щоб той пішов у відставку, припинив насильство і звільнив політвʼязнів, затриманих на протестах.
У неділю, 25 жовтня, силовики вкотре жорстко розігнали активістів під час маршу.
У Мінську марш закінчився застосуванням світлошумових і газових гранат, а також стріляниною резиновими кулями. Правоохоронці затримали 128 осіб, повідомляє незареєстрований правозахисний центр «Весна». У списку затриманих є жителі Мінська, Гродно, Бреста та інших міст Білорусі.
Опозиція оголосила початок загальнонаціонального безстрокового страйку. Людей закликали не приходити на роботу і навчання, закрити свої заклади та офіси, припинити користуватися і співпрацювати з державними послугами і сервісами, зняти всі гроші з рахунків в банках, а також виходити на вулиці.
Уранці 26 жовтня в деяких частинах Мінська помітили «ланцюги солідарності» і перекриття доріг. На заводі МЗКТ робітники пішли маршем по цехам, збирають колег на новий протест.
На «Гродно-азоті» у двох цехах не прийняли зміну. «Наша Нива» пише, що на заводі «Гродно Азот» робітники почали зупинку технологічного процесу.
В головному корпусі Білоруського держуніверситету почалася сидячий страйк. До нього приєдналися вже 100 осіб.
Протест стартував і на заводі МТЗ у ковальському цеху.
Нагадаємо, що протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Громадяни не згідні із переобранням Лукашенка. Правоохоронці вбили кількох протестувальників, побили сотні і затримали тисячі людей. Білоруси вимагають перевиборів.
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