Андрей Шараскин заменит в Раде Святослава Вакарчука, фото: «Детектор Медиа»

https://racurs.ua/n145727-cik-zaregistrirovala-nardepa-kotoryy-zamenit-vakarchuka-v-golose-video.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 28 октября, зарегистрировала народным депутатом Андрея Шараскина.

Он попал в Верховную Раду по спискам партии «Голос» в связи со сложением депутатских полномочий одним из основателей этой политсилы Святославом Вакарчуком.

Шараскин — участник Евромайдана и войны в Донбассе, доброволец (позывной Богема). В 2014—2016 годах участвовал в АТО, в частности в боях за Донецкий аэропорт. Возглавлял одну из боевых рот «Правого сектора».

Награжден орденом «За мужество» III степени, медалью «Участник контртеррористической операции» и Знаком почета от министра обороны.

Впоследствии был заместителем командующего «Украинской добровольческой армии» по общественно-политическим вопросам. В 2019 году возглавил Координационный совет добровольцев и волонтеров форума «Трансформация Украины».

В партийном списке «Голоса» на внеочередных парламентских выборах 2019 года был под № 20.

До начала российской агрессии в Донбассе Шараскин был актером и режиссером, снимался в сериалах, ставил спектакли в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске и создавал собственную театральную студию.

Напомним, Вакарчук заявил о намерении сложить депутатские полномочия в июне этого года.