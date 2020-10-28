ЦИК зарегистрировала нардепа, который заменит Вакарчука в «Голосе» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145727-cik-zaregistrirovala-nardepa-kotoryy-zamenit-vakarchuka-v-golose-video.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 28 октября, зарегистрировала народным депутатом Андрея Шараскина.
Он попал в Верховную Раду по спискам партии «Голос» в связи со сложением депутатских полномочий одним из основателей этой политсилы Святославом Вакарчуком.
Шараскин — участник Евромайдана и войны в Донбассе, доброволец (позывной Богема). В 2014—2016 годах участвовал в АТО, в частности в боях за Донецкий аэропорт. Возглавлял одну из боевых рот «Правого сектора».
Награжден орденом «За мужество» III степени, медалью «Участник контртеррористической операции» и Знаком почета от министра обороны.
Впоследствии был заместителем командующего «Украинской добровольческой армии» по общественно-политическим вопросам. В 2019 году возглавил Координационный совет добровольцев и волонтеров форума «Трансформация Украины».
В партийном списке «Голоса» на внеочередных парламентских выборах 2019 года был под № 20.
До начала российской агрессии в Донбассе Шараскин был актером и режиссером, снимался в сериалах, ставил спектакли в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске и создавал собственную театральную студию.
Напомним, Вакарчук заявил о намерении сложить депутатские полномочия в июне этого года.