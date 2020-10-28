Андрій Шараскін замінить у Раді Святослава Вакарчука, фото: «Детектор Медіа»

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Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні, 28 жовтня, зареєструвала народним депутатом Андрія Шараскіна.

Він потрапив до Верховної Ради за списками партії «Голос» у зв’язку зі складанням депутатських повноважень одним із засновників цієї політсили Святославом Вакарчуком.

Шараскін — учасник Євромайдану та війни на Донбасі, доброволець (позивний Богема). У 2014−2016 роках брав участь в АТО, зокрема в боях за Донецький аеропорт. Очолював одну з бойових рот «Правого сектору».

Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, медаллю «Учасник контртерористичної операції» та Знаком пошани від міністра оборони.

Згодом був заступником командувача «Української добровольчої армії» з суспільно-політичних питань. У 2019 очолив Координаційну раду добровольців і волонтерів форуму «Трансформація України».

У партійному списку «Голосу» на позачергових парламентських виборах 2019 року був під № 20.

До початку російської агресії на Донбасі Шараскін був актором та режисером, знімався у серіалах, ставив вистави у Тернополі, Львові та Івано-Франківську та створював власну театральну студію.

Нагадаємо, Вакарчук заявив про намір скласти депутатські повноваження у червні цього року.